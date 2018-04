Aus für den Echo: Der Bundesverband Musikindustrie hat das Ende des Musikpreises beschlossen. Die Marke Echo sei durch den Eklat um die Auszeichnung der Rapper Kollegah und Farid Bang so stark beschädigt worden, dass ein vollständiger Neuanfang notwendig sei. Das teilte der Bundesverband am Mittwoch in Berlin mit. Damit reagierte er auf die Kontroverse um die Preisvergabe an ein Album der Rapper Kollegah und Farid Bang, das als antisemitisch kritisiert worden war.



Der Entschluss ziehe auch eine Neuaufstellung beim Echo Klassik und beim Echo Jazz nach sich. Die anstehenden Jazz-Preise sollen am 31. Mai in Hamburg in kleinerem Kreis ohne TV-Inszenierung verliehen werden. Der Echo gehört zu den wichtigsten Musikpreisen in Deutschland.