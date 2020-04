Dort hatte er "eine Reihe von Eingebungen", erklärt er, die erste beim Hören des Albums "Screamadelica" von Primal Scream, das ihn umgehauen hat und in ihm den Gedanken pflanzte: "Das ist die Art von Musik, die ich machen möchte." Die zweite Eingebung war, den Sambadrome beim Karneval in Rio zu besuchen, was ihn ebenfalls nachhaltig beeindruckte:

Es ist schockierend, was da passiert. Eine Menge Zugvögel und ihre Lebensräume sind bedroht. Nicht zuletzt deshalb, weil wir in Großbritannien immer weniger unbesiedelte Flächen haben. Aber auch, weil sie jedes Jahr, wenn sie nach Süden fliegen, über Frankreich abgeschossen werden. Das ist eine Tradition, die etwas Barbarisches hat.

Starke Worte eines starken Debütanten, der viel von Radiohead übernimmt, dem man die Zugehörigkeit zu einer der wichtigsten, weil mutigsten Band der 90er und 2000er in jeder Note anhört – der aber gleichzeitig auch eigene Akzente setzt. Die könnten sich in Zukunft auch positiv auf die Musik seiner Stammformation auswirken und für frische Impulse sorgen. Doch noch, so O'Brien, haben seine Kollegen sein Werk aber nicht gehört. "Es ist lustig, aber die Frage wird mir oft gestellt. Eben: 'Was halten die anderen davon?' Dabei bin ich bereits das vierte Radiohead-Mitglied, das ein Solo-Album veröffentlicht. Und bislang kam niemand auf die Idee, die anderen darüber in Kenntnis zu setzen oder ihnen etwas vorzuspielen. Bislang habe ich jedenfalls nichts von ihnen gehört – und erwarte das auch nicht. Denn wir haben eine ungeschriebene Regel, die besagt: 'Jeder lässt jeden sein Ding machen.'´ Das ist die Art, wie die Band funktioniert."