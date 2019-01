Der in Leipzig geborene Schriftsteller Edgar Hilsenrath ist tot. Wie seine Ehefrau Marlene der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, starb er am Sonntag im Krankenhaus Wittlich in Rheinland-Pfalz nach einer Lungenentzündung. Er wurde 92 Jahre alt.

Hilsenrath wurde in Sachsen geboren und wuchs in Halle an der Saale auf, bis die Familie 1938 nach Rumänien floh. Von dort wurde er als 17-Jähriger in ein jüdisches Ghetto in der Ukraine deportiert. In den 50er-Jahren emigrierte Hilsenrath in die USA und begann dort zu schreiben. 1975 kehrte der Autor nach Deutschland zurück.