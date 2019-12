Eine Wochenendaffäre? Ein doppelter Ehebruch? Wie viel Mut und Selbstbewusstsein braucht man als Autor, um sich dieses in der Weltliteratur nicht unterrepräsentierten Themas auf ein Neues anzunehmen? Der 1956 geborene und in Rom lebende Edoardo Albinati scheint damit kein Problem zu haben und präsentiert einen schmalen Roman (der mit "Novelle" besser bezeichnet wäre), der ganz auf dieses klassische Setting einer "verbotenen" Liaison baut.

2018 war Albinatis hochdekorierter 1300-Seiten-Roman "Die Katholische Schule" auf Deutsch erschienen und hatte erstaunlich wenig Resonanz gefunden. Mit "Ein Ehebruch" begibt er sich, gewissermaßen zur Erholung, auf die Kurzstrecke und kreist um ein in aller Leidenschaft miteinander verbundenes Paar, das ein intensives Wochenende auf einer Mittelmeerinsel verbringt. Erri, 37 Jahre, und Clem(entina), 29 Jahre, heißen die beiden Akteure des sonnendurchfluteten Kammerspiels, das kaum weitere Mitspieler braucht, um hohe Intensität zu verbreiten. Kennengelernt haben sie sich auf einer Party, und vom ersten Moment an bestand kaum ein Zweifel, dass sie für diesen "coup de foudre" sogar ihre Familien aufs Spiel setzen würden; ja, Clem lässt sich nicht einmal dadurch einschränken, dass sie erst kurz zuvor Mutter geworden ist.

Buchcover zu "Ein Ehebruch" Bildrechte: Piper

Mit wenigen Strichen zeichnet Albinati ein anfangs vertrautes und sich rasch zuspitzendes Szenario. Kaum haben Erri und Clem, nachdem sie sich bei ihren Ehepartner mit einem Lügengespinst abgesichert haben, die Insel erreicht, ist kein Halten mehr. Sie geben sich hemmungslos dem Sex hin, in variantenreichen Stellungen, zu Wasser und zu Lande.



Zwei Stunden von zu Hause entfernt, von der sogenannten Wirklichkeit", erleben beide ein sexuelles Feuerwerk, das "etwas Übermächtiges" an sich hat. Wenn es gilt, zwischen den erotischen Höhepunkten, die Albinati fast immer kitsch- und peinlichkeitsfrei zu beschreiben versteht, neue Kräfte zu sammeln, streifen Erri und Clem über die Insel, kehren in schön gelegenen Restaurants ein oder beobachten ein Hafenmädchen, das sich in der Vorstellung der Liebenden als Dritte beim Sex hinzugesellt.