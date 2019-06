Aber wenn es dann doch ganz schön eng wird, Rodney zum spießigen Schwärmer wird, mit genormtem Siedlungshaus in der "Neuen Heimat", dann wird's Frau Venus mulmig. Also wieder zurück in die göttliche Gesellschaft im Olymp, auf Erden als Statue. Der Kriminalfall ist gelöst, die Verlobung auch und Rodney ist ganz gelöst in der Gegenwart angekommen, spürt diesen Hauch von Venus, wenn er das göttliche Ebenbild in einer Kunststudentin zu erkennen meint und beiden eben mal so, mitten im Alltag, dieser Gänsehaut-Effekt widerfährt.