"Giants of all Sizes" ist das achte Studioalbum von Elbow. Bildrechte: Polydor

Das Private in oder neben den großen, gesellschaftlichen Kontext zu stellen, ist die Aufgabe, der sich Sänger und Texter Guy Gravey mit Erfolg gestellt hat. Wenn er zum Beispiel in "My Trouble" und "Empires" über den Verlust eines geliebten Menschen singt, ist das ganz weit weg von allem, was profan oder beliebig sein könnte. Ebenso wenn er in "White Noise, white heat" die Gefühle beschreibt, die ihn übermannt haben, als er die Bilder des brennenden Grenfell Tower 2017 in London gesehen hat oder die unerreichbare Vater-Sohn-Liebe in "On Deronda Road" – wo er mantramäßig zu einem Triphop-Arrangement mit sparsamen Gitarren und Keyboardflächen gerade mal fünf Textzeilen auf über fünf Minuten ausdehnt.