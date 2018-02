Buchkritik: "Die Geschichte des verlorenen Kindes"

Wie es sich für die Ferrante-Saga gehört, mangelt es auch im letzten Teil nicht an Katastrophen jedweder Art: Das Erdbeben von 1980 erschüttert Neapel (und bildet, nebenbei, eine Klammer zum "Feuerwerkskrieg" verfeindeter Sippen, der im ersten Band wütete). Mütter tun sich schwer, zu begreifen, warum ihre Töchter nicht in der Tradition verharren wollen, und sterben.



Lila, die wie Elena in ihren Dreißigern noch einmal Mutter wird, verliert ihre Tochter auf rätselhafte Weise; Elena hingegen leidet, nachdem sie ihren Mann Pietro verlassen hat, an dem, was ihr Geliebter Nino Sarratore, ein unzuverlässiger, keine Lüge scheuender "Latin Lover", der es zum Parlamentsabgeordneten bringt, ihr zumutet.



Die mit dem Verbrechen eng verbündeten Solaras werden ermordet, und Pasquale, der unbeirrbare Terrorist, landet im Gefängnis. Und über allem stehen die Zwiste und Freundschaftsbekundungen zweier Frauen, die nicht ohne einander sein können. Als Elena wieder in den Rione zurückzieht, scheinen sie sich wieder anzunähern, doch ihre Beziehung bleibt ein hoch fragiles Gebilde.