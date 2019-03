Pflege der Eltern: Habe ich eine moralische Pflicht?

Helga und Franz Schmid wohnen seit drei Jahren auf dem Generationenhof und haben aktiv nach einer Gemeinschaft gesucht, in der sie alt werden wollen. Ihr Haus in Taucha haben sie verkauft. Die beiden sind Mitte 60 und es war ihnen wichtig, ihre eigenen Kinder nicht ungewollt zu verpflichten. Außerdem sehen sie mit den vielen Kindern auf dem Hof die Chance, eine Großelternrolle zu übernehmen und im Alter nicht einsam zu sein.

Leben auf dem Generationenhof Lindennaundorf Bildrechte: MDR

Unter den Hofbewohnern wird recht offen darüber gesprochen, was später wird, wenn jemand nicht mehr so kann. "Das ist vielleicht tatsächlich einfacher, mit Menschen darüber zu sprechen, die nicht verwandt sind", so die Hofgründerin Sina Gado. "Man fühlt sich dann nicht so emotional gebunden. Wenn ich mir vorstelle, dass wir mit unserer Tochter darüber reden müssten, dann stelle ich mir das schwerer vor, als wenn ich mit den Hofbewohnern darüber spreche."



Bislang braucht niemand auf dem Hof Pflege, auch die älteste Bewohnerin, Oma Gertrud, kommt mit fast 80 Jahren noch gut allein zurecht. Wenn jemand nicht mehr kann, soll ein Pflegedienst engagiert werden. Ob der mit auf den Hof zieht oder tageweise vorbeischaut, wird dann gemeinsam entschieden.