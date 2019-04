Für den Klimaschutz aktiv: Emma Thompson Bildrechte: imago/i Images

Emma Thompson ist für ihre offenen Worte bekannt, äußerte sich in der Presse als Brexit-Gegnerin, setzt sich für hungrige Schulkinder ein, engagiert sich für den Klimaschutz. Auseinandersetzungen scheut sie nicht: Während einer Anti-Fracking-Demo wurde sie von einem wütenden Traktorfahrer mit Gülle bespritzt. Thompson arbeitet mit Greenpeace zusammen und reiste vor einiger Zeit in die Arktis, um die Auswirkungen des Klimawandels mit eigenen Augen zu sehen: "Man muss wirklich herausfinden, wie viele Milliarden für die Lügen ausgegeben werden, die die Leute über das Klima erzählen", sagte sie in einem Interview mit dem "Independent".



Mit 60 Jahren habe sie sich nun vorgenommen, weniger zu arbeiten und ihr Leben zu genießen, gab sie in einem Interview mit "Vulture" an. Trotzdem wird Thompson in diesem Jahr in mindestens drei Filmen zu sehen sein: in der vierten Folge von "Men in Black" als Leiterin der MIB, als Talkshow-Moderatorin in der Tragikomödie "Late Night" sowie in der romantischen Weihnachtskomödie "Last Christmas".