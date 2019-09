Die Schauspielerin Jodie Comer gewann den Emmy für die beste weibliche Hauptrolle in der Drama-Serie "Killing Eve". Als bester Schauspieler in einer Drama-Serie wurde Billy Porter für seine Rolle in "Pose" ausgezeichnet. Er ist damit der erste offen homosexuelle Schauspieler, der diesen Award gewinnt. Zu den größten Verlierern des Abend zählte die Comedy-Serie "Veep - Die Vizepräsidentin", die in vergangenen Jahren zahlreiche Emmys gewonnen hatte. "Veep"-Schauspielerin Julia Louis-Dreyfus erhoffte sich den Preis als "Beste Hauptdarstellerin in einer Comedy-Serie", musste sich aber Waller-Bridge geschlagen geben.