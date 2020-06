Überraschend erhält Gustav Zinn, der als Fluglotse auf einer kleinen Insel arbeitet, einen Anruf von einer Isolde Hamann, die ihm mitteilt, dass ihr Mann verstorben sei. Sie lädt ihn zur Beerdigung am nächsten Vormittag um elf Uhr ein. Gustav kennt weder die Witwe noch den Verstorbenen und erfährt erst später, dass Anton Hamann sein eigener Großvater ist. Also bricht Gustav Zinn zum unbekannten Teil seiner Familie auf. Von da an lässt Alexandra Riedel ihren Protagonisten in eine Art innerem Dialog mit seiner Mutter treten. Immer wieder richtet sich der Ich-Erzähler an sie und spricht sie direkt an.