Am Anfang von Bram Stokers Geschichte zieht ein Sturm auf: Der Wind an der Küste wird rauer und das Meer beginnt wütend zu schäumen. Bram Stoker, der die Spannungsliteratur wie kaum ein anderer geprägt hat, schafft gleich auf den ersten Seiten eine bedrückende Stimmung. Dafür kommt er ganz ohne Berglandschaften oder bedrohlich anmutende Burgen aus.

Stoker zeigt schlicht das Meer als alles beherrschende Naturgewalt: "Von der Meereswüste hörte man ein beständiges und gedämpftes Brüllen, das scheinbar am lautesten war und besonders vor dem Kommenden warnte, wenn es durch die geheimnisvollen wandernden Nebelschwaden drang. Wann immer die Nebelgürtel sich hoben oder zerstreuten oder getrieben von den Windstößen landeinwärts verschwanden, sah das Meer aus, als hätte wachsender Zorn es aufgewühlt."

Bram Stokers Geschichte erschien erstmals 1895, ins Deutsche übersetzt wurde "Der Zorn des Meeres" bisher nicht. Sie gehört zu den zahlreichen Liebes- und Abenteuergeschichten, die im Gegensatz zu seinem bekanntesten Werk "Dracula" in Vergessenheit geraten sind. Zu Unrecht, wie die Neuausgabe im mare-Verlag zeigt.

Bram Stoker hat mehr geschrieben als den bekanntesten Vampirroman der Literaturgeschichte. Bildrechte: New York Times

Stoker beschreibt die raue Küstenlandschaft Schottlands so eindrucksvoll und lebendig, dass die eigentliche Geschichte um Schmuggellieferungen in den Hintergrund gerät.

Stoker erzählt auch eine Liebesgeschichte: Der aufrechte William Barrow, bei allen als Sailor Willy bekannt, soll für die Küstenwache nach Schmugglern Ausschau halten. Dann erfährt er, dass ausgerechnet seine künftige Verlobte in den Schwarzhandel verwickelt ist – und muss sich zwischen seiner Liebe und der Pflicht entscheiden: "Sogar in dem Augenblick, da die Tragödie seines Lebens sich zu vollenden schien, als die Frau, die er liebte und ehrte, ihn anscheinend drängte, seine Pflicht zu vernachlässigen, konnte Willy Barrow nicht umhin, sich für ihr Tun verantwortlich zu fühlen. In dem ersten leidenschaftlichen Kuss, der vielleicht sogar die Tür zu ihrer Seele geöffnet hatte, wurzelte ein geheimnisvoller Bund oder Wert wie jener, der dem Ehering innewohnt."