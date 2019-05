Das Abschlusskonzert am 15. Juni findet auch in diesem Jahr auf dem Galgenberg statt. Bildrechte: Stadt Halle

Allein in Händels Opern tauchen über 100 Frauenfiguren auf, noch einmal 70 in seinen Oratorien. Es sind nicht nur starke unabhängige, auch nicht allein liebreizende Wesen, sondern auch angriffslustige Furien, Intrigantinnen, Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Nicht immer gewinnen sie. Aber immer gewinnen sie das Herz der Zuhörer mit ihren Arien. Die englische Sopranistin Carolyn Sampson wird geliebt für ihre ausgeprägte Feinzeichnung und Farbigkeit in der Darstellung. Und mit Robert King und seinem nach ihm benannten Ensemble trifft man auf einen Klangmagier, der der Musik den feinnervigen Puls gibt.