Wie "Traumfabrik" ist auch dies ein Film über das Filmemachen, aber diese schöne, israelische Produktion zeigt uns eindrucksvoll, wie weit man in diesem Genre bei aller Heiterkeit gehen kann. Salam – hervorragend gespielt vom in Venedig ausgezeichneten Kais Nashif – ist ein junger, etwas unbeholfener, in Israel lebender Palästinenser, der täglich in das Westjordanland muss. Denn er arbeitet in Ramallah an einer unendlich schwülstigen, stramm anti-iraelischen Seifenoper mit.