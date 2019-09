Gerade lief der Science-Fiction-Film beim Festival in Venedig, da kommt er schon in unsere Kinos. Brad Pitt ("Fight Club") spielt darin großartig den Astronauten Roy McBride - ein perfekter Mann für diesen Job, beherrscht, erprobt, geradezu emotionslos.

Er erhält einen schwierigen Auftrag, der tief an ein persönliches Trauma rührt: Vor 20 Jahren verschwand sein Vater (Tommy Lee Jones), auch er ein erfahrener Astronaut, spurlos im All, nun gibt es plötzlich Anzeichen dafür, dass er noch leben könnte. Bedrohliche Strahlungen aus Richtung Neptun gefährden das gesamte Sonnensystem, der Vater könnte damit zu tun haben ...

Regisseur James Gray ("The Immigrant") baut in dieser düsteren Geschichte, die nicht von ungefähr an "Apocalypse Now" erinnert und ins Herz der Finsternis führt, einen intensiven Gegensatz auf zwischen der unwirtlichen Unendlichkeit des feindlichen Alls und der Intimität einer intensiven Vater-Sohn-Beziehung mit ihren quälenden, offenen Fragen.