Es gibt nur einen Ort in Deutschland, an dem man Mandoline studieren kann: In Wuppertal, an der dortigen Dependance der Kölner Musikhochschule. Die gebürtige Münchnerin Anna Torge hat dieses Studium absolviert. Die Mandoline, sagt sie, hat sie weit mehr fasziniert als die Gitarre.

Die Mandoline ermöglicht es Anna Torge darüber hinaus, bislang unbeackertes musikalisches Terrain aufzuspüren. So habe es für sie großen Reiz, die Mandoline mit anderen Instrumenten zusammenzubringen und so neue Klangbilder entstehen zu lassen. Die heute bekanntesten Werke für Mandoline aus der Epoche des Barock hat Antonio Vivaldi komponiert. Mit ziemlicher Sicherheit beherrschte er das Instrument auch selbst. Anna Torge spielt auf der CD die exakte Kopie einer Mandoline aus dem Umfeld Vivaldis. Das Original wurde um 1690 von einem Meister namens Marafi aus Mailand gebaut. Der deutsche Instrumentenbauer Günter Mark baute die Mandoline nach - "mit wunderschönen Verzierungen", wie Anna Torge erzählt.

Die Kaffeetafel wurde danach um einige befreundete Musiker erweitert - und so entstand das Ensemble "Il cantino", dessen Name nicht zufällig an das deutsche Wort "Kantine" erinnert, wie Anna Torge erklärt: "Alle anderen Kollegen sind auch Genießer – und so macht die Zusammenarbeit natürlich richtig Spaß." Und das hört man in jedem Fall.