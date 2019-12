Zwei Dinge machen den US-amerikanischen Sänger Tom Waits einzigartig: seine Stimme, die kratzig und sehr männlich ist und seine Gabe, wundervolle Lieder zu schreiben. Doch was bleibt von diesen Songs, wenn sie von Frauen gesungen werden? Genau das passiert auf dem Album "Come On Up To The House – Women Sing Waits". Dafür hat der amerikanische Musiker, Produzent und Waits-Fan Warren Zanes zwölf Tom-Waits-Songs von verschiedenen Musikerinnen interpretieren lassen.

Weniger Schmutz, mehr Süße

Produzent Zanes sagt über das Besondere daran, wenn Frauen die Lieder von Tom Waits interpretieren:

Bildrechte: Prio Zanes Waits hat dieses wunderschöne Knurren, er hat Schmutz in der Stimme. Ich glaube, oftmals sehen Menschen gar nicht, wie klassisch seine Lieder sind, wie wunderbar komponiert. Die verschiedensten Menschen können sie singen, ohne dass die Lieder an Reiz verlieren. Seine Songs sind unglaublich dehnbar. Aber wenn Frauen seine Lieder singen, dann verschwindet oftmals das Waits-typische Knurren und der Schmutz, und die Süße der Lieder tritt in den Vordergrund. Warren Zanes, Produzent und Musiker

Die amerikanische Folk-Band Joseph hat den Titelsong des Albums beigesteuert. "Come On Up To The House" – erstmals vor 20 Jahren erschienen auf Tom Waits' Album "Mule Variations". Mit zarter, zurückgenommener Stimme und begleitet von einer Geige bekommt das Lied von der Frauenband Joseph ein ganz anderes Gesicht als in der Version von Tom Waits. Es ist berührender.

Waits' Texte wirken ohne Schnickschnack

Für Joseph-Sängerin Nathalie Closner-Schepman war die größte Herausforderung bei diesem Projekt, dem von ihnen gewählten Song die richtige Stimme zu geben, da sie normalerweise sehr emotional singe.

Der Musiker Andrew Stonestreet, der uns bei diesem Projekt beraten hat, meinte, ich solle einfacher singen, ohne Vibrato oder irgendwelchem Schnickschnack, weil die Worte allein schon so stark sind und für sich stehen. Andrew hatte recht. Je zurückgenommener wir die Zeilen gesungen haben, umso kraftvoller wirkten die Texte. Nathalie Closner-Schepman, Sängerin