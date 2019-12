In dem Regiedebüt von Annika Blendl und Leonie Stade sind die beiden Filmemacherinnen selbst zu sehen – als Schöpferinnen ihres eigenen Werkes. Film im Film also, hier aber mehr als ein reizvolles Spiel. Denn die beiden beobachten ihre beiden Heldinnen in existentiellen Situationen, um darüber einen Film zu machen. Während die junge Nina (Lida Freudenreich) für eine Modell-Laufbahn in Mailand ihr Abitur sausen lässt, ist die über 40-jährige Schauspielerin Mareile (Mareile Blendl) nach langer Serienarbeit an einem Tiefpunkt angelangt und versucht am Theater Fuß zu fassen.