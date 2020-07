Filmszene aus "Als wir tanzten": die georgische Jugend feiert Bildrechte: Salzgeber & Company Medien

Der schwedische Regisseur Levan Akin, der georgische Wurzeln hat, drehte diesen außergewöhnlichen, sehr atmosphärischen, wunderschönen Tanzfilm vollständig in Georgien. Dort, in einer zutiefst homophoben Gesellschaft, ist der Tanz Ausdruck unumschränkter Männlichkeit. In dieser feindseligen Umwelt tanzt und spielt der großartige Film-Debütant Levan Gelbakhiani ("Shooting Star" der Berlinale 2020) als Weran schlichtweg umwerfend: Ergreifend in seiner Verletzlichkeit, überwältigt von seinen Gefühlen und der eigenen Kraft, von der er nicht ahnte, dass er sie besitzen würde.