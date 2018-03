Sein Leben und Wirken bietet reichlich Stoff, so nimmt das Kunstmuseum Moritzburg den 250. Todestag nun zum Anlass für die Ausstellung "Ideale. Moderne Kunst seit Winckelmanns Antike", die am Sonntag in Halle eröffnet wird. Als Gelehrter begründete Winckelmann die klassische Archäologie. Er war der erste, der die Antike aus einer rein ästhetischen statt antiquarischen Perspektive betrachtete und die Formel von der "edlen Einfalt und stillen Größe" dafür fand.

Karl Friedrich Schinkel (1781-1841): Die Erfindung der Malerei, 1830er Jahre Bildrechte: Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale)

Wie sich der Blick auf die Antike im 18. und 19. Jahrhundert wandelte, zeigt die Schau. War für die Zeit Winckelmanns "das Schöne" noch unmissverständlich mit dem Idealen und moralisch Guten verbunden, so begann sich diese zwingende Verbindung bereits zu seinen Lebzeiten aufzulösen, was etwa die Arbeiten Francisco de Goyas in der Ausstellung vor Augen führen. Sie beleuchtet auch, wie die Antike im 20. Jahrhundert zugleich beschworen und verrätselt oder politisch umgedeutet wurde. Ein eigenes Kabinett zeigt so Leni Riefenstahls Olympia-Film "Fest der Völker" von 1936 im Kontext mit Skulpturen aus den 1920er-, 1930er- und 1950er-Jahren.