Musik-Doku "Amazing Grace" – mitreißende Doku über die Queen of Soul Aretha Franklin

Mit Songs wie "Respect", "I Say a Little Prayer" und "A Natural Women" wurde Aretha Franklin zur Queen of Soul. 1972 kehrte sie zu den Wurzeln ihrer Kunst zurück und nahm mit "Amazing Grace" das erfolgreichste Gospel-Album aller Zeiten auf. Über diese zwei Konzertabende ist jetzt mit Originalaufnahmen eine bewegende Dokumentation entstanden. Unser Kritiker findet: Als könnte man Michelangelo beim Ausmalen der Sixtinischen Kapelle zusehen.