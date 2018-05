In diesem dokumentarischen Roadmovie begleiten wir die legendäre 90-jährige Regisseurin Agnès Varda und den angesagten Fotografen und Streetart-Künstler JR, der auch in Berlin seine Spuren hinterlassen hat, auf einer Reise quer durch Frankreich. Mit ihnen lernen wir viele Menschen kennen, Zufallsbekanntschaften mit Arbeitern und Pensionären, mit Bauern und Kindern, die von den beiden liebevollen Künstlern als riesenhafte Fotos auf Hauswände geklebt werden. So wird der Alltag, werden die Gesichter ganz einfacher Menschen zu eindringlichen Kunstwerken, ein Wunder gerade für die Porträtierten.