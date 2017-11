In den Kunstsammlungen Zwickau eröffnet am Samstag die Ausstellung "Time" von Hartwig Ebersbach. Am Abend vorher wird dem Leipziger Maler der Max-Pechstein-Ehrenpreis verliehen. Den Ehrenpreis, den die Stadt Zwickau nur alle sechs Jahre vergibt, erhielten schon Künstler wie Alfred Hrdlicka (1928-2009) und Arno Rink (1940-2017). 1947 wurde der Preis als Förderpreis für junge Künstler geschaffen und ist mit 10.000 Euro dotiert.

Malerei als Nachspielen von Träumen

Systemkritische Haltung in der DDR