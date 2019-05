Na, da kommt was auf sie zu, auf die Mieter des 15-Geschossers in der Florian-Geyer-Straße am Dresdner Kollwitz-Ufer: Ein vertikales Konzert für sie und mit ihnen, von Balkon zu Balkon! Eine ungewöhnliche Bühne, auch wenn die Idee nicht ganz neu ist. Lars Hillier vom zuständigen Projektteam erzählt, das Konzert sei ein soziales Experiment, bei dem man mit den Bewohnern zusammen finden müsse: "Dass sie a) mitmachen und b) Platz dafür schaffen irgendwo in ihrem Leben und ein Interesse daran entwickeln - das ist die Herausforderung mit der wir angefangen haben."