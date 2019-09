Verschiedene künstlerische Phasen, die doch miteinander in Verbindung stehen. Da ist beispielsweise die Dynamik in den Motiven, die sich in den abstrakten Skizzen der späteren Jahre genau so wiederfindet wie in detailraichen Karikaturen vom Beginn seiner Karriere. Die Zeichnung "Das verhängnisvolle Automobil" von 1900 etwa gleicht einem Wimmelbild: Ein frisch vermähltes Paar sitzt in einem Auto, küsst sich, selbstvergessen - und das Auto überfährt in diesem Moment einen Mann. Aus Panik klettern drei Passanten flugs an einer Straßenlaterne hoch, ein Kindermädchen mit Kinderwagen tritt die Flucht an - überall ist hier Bewegung.

Das verhängnisvolle Automobil (auch bekannt als: Die Hochzeitsreise im Automobil) | 1900 | Feder über Bleistift und Wasserfarben auf Papier | 29,8 x 24,3 cm | Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett Bildrechte: VG Bild-