Mit WM-Originalaufnahmen von 2014 "Back to Maracanã": Roadmovie für Fußballfans

Drei Israelis wollen sich das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien anschauen. Und weil alle Hotels ausgebucht sind, müssen Großvater, Vater und Sohn in dieser klugen Komödie von Regisseur Jorge Gurvich in einem Wohnwagen miteinander auskommen. Originalaufnahmen der Spiele lassen außerdem Erinnerungen an das Turnier 2014 aufkommen.