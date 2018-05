Die fünf Folgen der Miniserie "Patrick Melrose" basieren auf den gleichnamigen autobiographisch geprägten Romanen von Edward St. Aubyn. Der Autor hat eine bewegende Lebensgeschichte hinter sich: Mit fünf Jahren wurde er das erste Mal von seinem Vater missbraucht, mit 16 dann heroinsüchtig. Mit 25 erlebte er einen Selbstmordversuch und schaffte mit 28 schließlich den Entzug. In den Büchern arbeitet er seine Vergangenheit auf, und das sehr exaltiert, sehr offen und sehr bissig.

Das ist auch in den ersten Szenen der Serie zu merken: Da kauert Cumberbatch als Patrick Melrose vor dem Telefon und erfährt von einem alten Familienfreund, dass sein Vater in New York verstorben sei. Doch anstatt in Tränen auszubrechen, schüttelt es ihn, er lacht und windet sich vor Freude auf dem Boden – dem Heroin-Trip, auf dem er gerade ist, geschuldet. Sein Vater hat ihn jahrelang als Kind missbraucht, er selbst ist drogenabhängig, trinkt, spritzt und schluckt alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, und macht sich widerwillig auf den Weg, die Leiche in den Staaten einzusammeln.

Benedict Cumberbatch kann spielen ohne Stock im Arsch

Edward St. Aubyn hat in einem Interview trocken gesagt: Alle wollten immer von ihm wissen, ob er Patrick Melrose sei. Jetzt könne er mit großer Erleichterung sagen, dass es Benedict Cumberbatch sei. Es ist fulminant, wie Cumberbatch in dieser Rolle aufgeht und was für eine Spielfreude er an den Tag legt. Seine Figur hat eindeutig bipolare Züge, er schwankt zwischen Selbstzerstörung und Feierlaune, zwischen Genie und Wahnsinn.

Benedict Cumberbatch ist die perfekte Besetzung für die Rolle. Anna Wollner, MDR KULTUR-Serienkritikerin

Dabei bringt Cumberbatch eine Körperlichkeit mit, die wie geschaffen erscheint für die Rolle. Endlich wird er mal den Stock im Arsch los, der ihn als Sherlock einschränkt, er hat sichtlich Spaß an den teils übertriebenen Szenen – gerade im Drogenrausch, wenn er vermeintlich die Kontrolle über seinen Körper und vor allem auch seine Gesichtszüge verliert. Unterstützt wird er in dieser Tour de Force von den anderen Schauspielern, wie Hugo Weaving als widerlicher Vater und Jennifer Jason Leigh als überforderte Mutter.

Eine Serie wie ein Drogentrip

Die Serie verknüpft die Gegenwart der 80er-Jahre im versnobten, blaublütigen Setting, bei dem Geld keine Rolle spielt, mit Rückblenden auf die Grausamkeiten des Vaters in der Vergangenheit der 60er-Jahre. Zwar ist der Missbrauch nie sichtbar, aber dennoch omnipräsent: In den Blicken der Figuren und in unserer eigenen Vorstellung.

Allein aus den Erzählungen und Melroses Verhalten im Erwachsenenalter wird sie für uns sichtbar – diese "Fuck You"-Attitüde im Heroin-Chic; ein Bad in einer Wanne voller Wodka, ein Drogentrip ist größer als der nächste. "Patrick Melrose", das ist ein Touch Trainspotting und als Gegengewicht Downton Abbey im 80er-Gewand. Melroses gesellschaftliche Fallhöhe wird durch die Adeligkeit und die Blasiertheit seiner Umgebung besonders deutlich.

In Kombination mit den absolut exaltierten Figuren und dem Setting ist diese Serie selbst wie ein Drogentrip. Anna Wollner, MDR KULTUR-Serienkritikerin

Mit Edward Berger hat ein echter Serienspezialist Regie geführt. Bekannt ist der Deutsche für das Sozialdrama "Jack" sowie "Deutschland 83" und "The Terror". Und auch die Drehbücher stammen von keinem Unbekannten: David Nicholls ist eigentlich Romanautor, u. a. schrieb er "Zwei an einem Tag". Er liefert bissige, scharfzüngige und kluge Dialoge, die sitzen. Eine Serie, die man als Serienfan geguckt haben muss!