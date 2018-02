Es ist ohne Frage ein historisches Ereignis, nicht nur für das Marvel-Imperium: Mit Chadwick Boseman als "Black Panther" betritt zum ersten Mal ein schwarzer Superhero in einer Hauptrolle die Bildfläche.

Regie führte bei "Black Panther" Ryan Coogler Bildrechte: Foto: -/Marvel Studios/dpa

Regisseur Ryan Coogler lässt uns teilhaben am inneren Ringen des neuen Königs von Wakanda um die Idee seiner Herrschaft. Dabei ist "Black Panther" kein makelloser Film, der Einstieg erscheint zäh, so richtig los geht es eigentlich erst nach einer Stunde. Die etwas überladene Handlung schlingert zeitweise haltlos herum, manche Episoden sind umständlich und nicht immer motiviert. Doch die dramaturgischen Schwächen verblassen hinter den sehr glaubhaften, differenzierten Figuren (vor allem die Frauen sind sehr stark), der farbenfrohen, hinreißenden Ausstattung und angesichts des sehr ernsthaften Nachdenkens darüber, was heute schwarze Identität sozial und kulturell bedeutet.