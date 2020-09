Auf vier robusten Ural-Motorrädern machten sich 2014 fünf junge Künstlerinnen und Künstler auf einen 43.000 Kilometer langen Weg, der sie von Halle nach New York führte. Fast drei Jahre später waren sie am Ziel. Da lagen abenteuerliche Erfahrungen hinter ihnen, nahezu ausweglose Situationen in den unendlichen Weiten, archaische Erlebnisse jenseits des Massentourismus.