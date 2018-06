Neila, das Mädchen aus den Pariser Vorstädten hat es an die Sorbonne geschafft. An der Pariser Universität studiert sie Juristik, doch schon am ersten Tag stößt sie mit ihrem Professor, dem es stets nur um das Recht haben ohne Moral geht, zusammen. Der zynische ältere Herr (Daniel Auteuil) demütigt die junge Frau, die maghrebinische Wurzeln hat, vor dem ganzen Hörsaal mit sexistischen und rassistischen Sprüchen, die seine Spezialität sind.

Doch diesmal hat er den Bogen überspannt. Nach heftigen Beschwerden der Studenten droht ihm ein disziplinarisches Strafverfahren, bei dem er sich durch einen Deal mit seinem Präsidenten retten will: Er soll Neila erfolgreich zum Sieg beim nationalen Rhetorik-Wettkampf führen und so sein Herz für Migranten-Kinder zeigen. Sie ahnt diesen Hintergrund nicht.

Die Geschichte erinnert nicht von ungefähr an "My Fair Lady" oder an den antiken Mythos von Pygmalion. Der Schöpfer verliebt sich natürlich in seine Schöpfung, Neila wächst indessen über sich hinaus und erobert die Welt des Geistes. Die der feinen, sehr gut gespielten Komödie zugrunde liegende Idee ist etwas konventionell, ihre schöne Ausführung ist es nicht: Kulturelle und ideologische Gegensätze werden hier witzig, differenziert und voller Hoffnung ausgespielt. Menschen können sich ändern, ohne sich selbst zu verleugnen.