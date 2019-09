Die Musik, die Brittany Howard auf ihrem ersten Soloalbum "Jaime" macht, klingt anders als der Soul-Rock, den sie bisher mit den Alabama Shakes präsentiert hat: kühner, fantasievoller, mehrdimensionaler. Brittany Howard überrascht auf "Jaime" mit psychedelischem Synthi-Funk, klassischen Soul-Balladen, Hip-Hop-Loops, Gospel und Anlehnungen an den Afrofuturismus der 1970er-Jahre. Alles in einem rauen, ungeschliffenen Klangdesign. Da drängen sich Vergleiche mit ganz Großen auf, mit Curtis Mayfield etwa, oder mit Erykah Badu, vor allem aber mit Prince.

Prince ist sicher eine Inspiration für mich gewesen. Denn meine musikalische Bildung beruht auf allem, was ich in meinem Leben gehört habe. All dieses Musik hat mich beeinflusst. Dass manches auf dem Album vielleicht nach Prince klingt, ist einfach so geschehen.

Wurde mit den Alabama Shakes bekannt: Brittany Howard Bildrechte: Beggars Group

Brittany Howard stammt aus Athens, Alabama, einer Kleinstadt im Süden der USA. Sie ist die Tochter einer weißen Mutter und eines schwarzen Vaters. In den Songs auf "Jaime" spricht sie so offen und unverblümt wie nie zuvor über ihre persönliche Geschichte und berührt dabei große Themen wie Rassismus, Sexualität, Politik und Religion. Brittany Howard hat ihr Album nach ihrer älteren Schwester Jaime benannt, die an Krebs starb, als beide noch Teenager waren. Von ihr habe sie alles über Musik und Kunst gelernt, sagt sie, wie sie ihre Kreativität und ihre Fantasie nutzen kann. So hat sie heute auch den Mut gefunden, sich mit dem Song "Georgia" über die Liebe zu einer anderen Frau zu outen. Damit will sie versuchen, ins Radio zu kommen, sagt Howard, denn solche Songs gäbe es dort allzu selten.