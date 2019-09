Der Clou dieses Romans ist, dass Mahlke das Wagnis eingeht, ihn rückwärts zu erzählen: beginnend mit dem Jahr 2015 und endend 1919. Dadurch fallen viele Personen entweder aus der Lektüre heraus oder werden im Verlauf immer jünger. Mahlke organisiert ihr Figurentableau allerdings so geschickt, dass man viele Personen durch die Jahrzehnte begleiten kann, auch wenn natürlich von einer Entwicklung bei ihnen keine Rede sein kann. Manchmal hat man allerdings tatsächlich das Gefühl, dass es überhaupt keine Geschichte gibt, sondern nur einzelne Porträts oder Beziehungsgeflechte. Stattdessen konzentriert sich Mahlke auf die Beschreibungen von Straßenzügen, Häusern, Salons, Gärten oder Kleidung, sodass der Roman stillzustehen scheint und nur aus Atmosphäre besteht. Vieles bleibt vage, manches erschließt sich erst nach und nach, was natürlich mit dem Rückwärtserzählen zu tun hat.

Vor Kurzem ist "Archipel" auf die Longlist für den Deutschen Buchpreis gewählt worden – zu Recht. Der Roman ist mutig in der Form, erzählt ein Kapitel europäischer Geschichte vom Rande her. Trotz oder vielleicht auch gerade wegen des deskriptiven Furors ist "Archipel" ein sehr intensiver, nachhallender Roman. Am Ende stellt sich die Frage, ob man ihn nicht ein zweites Mal lesen sollte, um ihn in seiner ganzen großen Dimension zu erfassen – dann aber beginnend mit dem letzten Kapitel "La Mar Pequena", also von hinten nach vorn.