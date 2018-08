Das erste Musical aus Kuba trägt den Titel "Carmen La Cubana". Luna Manzanares Nardo singt die Hauptrolle. Eigentlich ist sie Jazz-Chanteuse und in Havanna geboren. Wie Havanna heißt auch ihr Lied "La Habanera", der Gassenhauer des Opernrepertoires. Für dieses Musical ist er scharf gewürzt worden, mit Salsa und Merengue.

Das ist doch mal was ganz Neues: eine komplett kubanische Carmen. Natürlich, ein großes Wagnis ist es auch. Uns war klar: Das endet entweder in etwas Genialem oder in einem Desaster. Luna Manzanares Nardo, Sängerin der Carmen

Die erste Carmen aus Kuba

Das Musical spielt im Kuba am Vorabend der Revolution von 1958. Carmen entzückt alle Rebellen, nur Fidel und Che sucht man vergeblich auf der Bühne. Musikalisch gibt es eine Melange von klassischer Oper, Salsa, Mambo, Rumba und Cha-Cha-Cha. Luna Manzanares Nardo findat das reizvoll: "Eigentlich ist die Carmen ja eine klassische Opern-Figur, deren Eigenschaften klar vorgegeben, definiert und umrissen sind, und die – soweit ich weiß – noch nie zuvor in einen solchen Kontext gestellt worden ist.“

Eine lebendige Aufführung Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Dabei wurde keine Oper öfter adaptiert als George Bizets "Carmen" mit der tragisch stolzen Titelheldin, zerrissen von ihrer quälenden Liebe zu zwei Männern. Die Idee, das zeitlose Musikdrama in verrissene Militärposten, Bars und Tanzclubs des vorrevolutionären Kubas zu verlegen, hatte der britische Regisseur Christopher Renshaw: "Für mich geht es hier vor allem darum, einer ganz anderen Kultur zu begegnen. In diesen beunruhigenden Zeiten so ein tolles kubanisches Ensemble zu haben, in einem Land, das wirklich viele Probleme zu bewältigen hatte und hat - hier so ein Lebensgefühl auf die Bühne zu bringen, ein Musical zu machen, das wie ein Botschafter für dieses wundervolle Land agiert - faszinierend!"

Carmen als Revolutionärin im sich wandelnden Kuba?

Nie kamen so viele Besucher nach Kuba. Die Verhältnisse in dem sozialistischen Land ändern sich langsam, aber unaufhaltsam. Gerade hat sich Kuba eine neue Verfassung gegönnt. Es gibt vorsichtige Schritte zu mehr Selbstverantwortung der Bürger, in Richtung Demokratie.

Tänzerinnen bei den Proben in Havanna Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK So sieht es auch der Dramatiker Norge Mendoza, der für "Carmen La Cubana" das Libretto schrieb: "Wir wollten zu keinem Zeitpunkt eine Carmen, die sich offen politisch äußert. Aber: Auf die eine oder andere Art ist die Politik in Kuba immer präsent. Ich habe beim Schreiben versucht, mir vorzustellen, wie eine kubanische Frau - entschlossen und selbstbewusst wie Carmen - mit den Schwierigkeiten dieses Wandlungsprozesses umgeht, wie sie sich selbst neu erfinden könnte."

Who's that girl?

Zeitzeugin zu sein, Heldin des aktuellen gesellschaftlichen Umbruchs, das ist vielleicht ein bisschen viel verlangt von der Opernfigur Carmen. Ist sie Revolutionärin? Oder doch nur berechnende Verführerin? Ein Bad Girl, das in einer gnadenlosen Macho-Welt überleben will?

Die Sängerin Luna Manzanares Nardo in ihrer Geburtsstadt Havanna. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In unserer Version der Carmen, die ja auf einem Broadway-Musical basiert und nicht auf der ursprünglichen Oper, ist sie eher eine Frau, die ihre Möglichkeiten, ihre physischen Attribute nutzt, um zu erreichen, was sie erreichen will. Und die damit auch ein bisschen ihre Schwächen versteckt, das was irgendwie immer offen bleibt in ihrem Leben. Luna Manzanares Nardo, Sängerin der Carmen

Liebe, Salsa, Revolution!

Luna Manzanares Nardo ist in Kuba ein Star, sie sang auch schon bei Fidel Castros Begräbnis. Und jetzt gibt sie den Fotografen Zucker, umgeben von Havannas brüchiger Grandezza. Wenn diese Carmen Kuba und seine vibrierende Energie repräsentieren soll - Liebe, Salsa, Revolution! - muss man sich über die Zukunft womöglich keine Sorgen machen.

Kubas morbider Charme Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Kuba ist in meinen Augen eine Art soziales Experiment, das noch keinesfalls zu Ende ist und von dem wir nicht genau wissen, wie es enden wird. Aber ich glaube, es wird entscheidend sein, in diesem Kuba einen Platz zu finden, wo die individuelle Freiheit und das Bestreben jedes einzelnen eine starke Stimme hat. Luna Manzanares Nardo, Sängerin der Carmen