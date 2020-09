Porträt "Chichinette" - Spionin im Zweiten Weltkrieg und Kämpferin für politisches Engagement

"Chichinette" - "Kleine Nervensäge" wird die 99-jährige Marthe Cohn in Frankreich liebevoll genannt. Das liegt an der Beharrlichkeit, mit der die alte Dame mit ihrer Geschichte durch die Welt reist und junge Leute wachrüttelt. 1944 begab sich die Jüdin als Spionin hinter die Front, um ihre Heimat vollständig zu befreien. Regisseurin Nicola Hens zeichnet in ihrem sehr sehenswerten Dokumentarfilm ein liebevolles Porträt der unkonventionellen Frau.