Diese unglaubliche Geschichte hat sich wirklich in Polen etwa so abgespielt. Ein jugendlicher Straftäter, auf Bewährung entlassen, gibt sich in einem kleinen Dorf als Priester aus. Nach anfänglicher Irritation liebt ihn die Gemeinde für seine unkonventionelle Amtsführung, seine originellen Predigten, seine Hinwendung und Leidenschaft, mit der er aus dem kleinen, von einem schweren Unglück traumatisierten Ort, eine echte Gemeinschaft macht. Ausgerechnet der Lügner, in ständiger Angst vor Entdeckung lebend, führt sie zu wahren Glaubenswerten.