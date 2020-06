Antworten auf alle Fragen

Auch die dritte Staffel ist also ziemlich kompliziert, mit all den Marthas auf verschiedenen Zeitebenen kann man schnell durcheinander kommen, alles wird sehr schnell erzählt. Wer das Ganze entschlüsseln will, muss ständig mitdenken. Aber die Serienmachenden Jantje Friese (Drehbuch) und Baran Bo Odar (Regie) haben Wort gehalten: In der letzten Staffel offenbaren sich alle Geheimnisse, jedes Puzzlestück fügt sich in die geschickt konstruierte, monumentale Story ein.

Familiäre Verstrickungen über mehrere Generationen sind nur einige der Rätsel in "Dark". Bildrechte: Netflix "Dark" zeigt, wie unheimlich komplex filmisches Erzählen sein kann und darf. Wer hier eine Folge zwischendurch schaut oder eine verpasst, kapiert überhaupt nichts. Dass die Serie trotzdem so beliebt ist, zeigt, dass Serienfans genau das lieben und wollen, dass man es ihnen zutrauen kann, komplizierte Erzählungen zu verstehen, auch, wenn es dafür beim Schauen mal einen Notizblock oder ein Fanwiki braucht. Zum Glück ist das hier kein Fernsehen und man kann beim Streamen zwischendurch anhalten.

Freier Wille oder Schicksal?

Dank der epischen Erzählung lässt es sich über kleine Mankos der Serie hinwegsehen: Während die durchdachte Logik der Zeitreisen in "Dark" ihresgleichen sucht, sind die Handlungen der Figuren oftmals weniger logisch. Selbst Jonas und Martha lassen die Zuschauenden nie so ganz an sich heran, es bleibt immer eine Distanz. Ihre Beweggründe sind häufig nur halbherzig erzählt, sodass sie als folgsame Dienerinnen und Diener der Zeit erscheinen, die viel zu selten viel zu wenige Fragen stellen. "Das haben wir schon immer so gemacht", scheint das Motto der erwachsenen Figuren zu sein, dem sich die Jüngeren nicht unterordnen wollen.

Freier Wille oder Schicksal, das war schon von Anfang an die große Frage dieser Serie. Drehbuchschreiberin Jantje Friese erzählt in "Dark" scheinbar letzteres: "Wir sind eher Anhänger des kausalen Determinismus, deswegen fanden wir das die spannendere und interessantere Art zu erzählen", erklärt sie in einem Interview mit Netflix. "Man ist auf einen geschlossenen Kreislauf zurückgeworfen, aus dem die Figuren die ganze Zeit versuchen, auszubrechen und nach einem freien Willen zu leben, und es funktioniert überhaupt nicht, man rennt immer wieder gegen die Wand, löst Dinge selber aus, die einem später Dinge zufügen werden."

Hervorragend zu Ende erzählt

Aber zum Glück steckt hinter "Dark" mehr als die Erzählung von einer immerwährenden Zeitschleife. Das Finale dieser herausragenden Serie kann sich mit großartigen Serienfinalen wie dem von "Six Feet under" messen lassen. In Zukunft wird die Serie für neue Produktionen mit ihrem innovativen Erzählstil ein Maßstab sein. Jantje Friese und Baran Bo Odar haben es geschafft, dieses mystische Zeitreise-Epos mit seinen komplizierten Geheimnissen meisterhaft zu Ende zu erzählen. Das Ergebnis ist am Ende mehr als seine Puzzleteile.