Der Abend gerät langsam aus den Fugen – Simon (Frederick Lau) und Rocco (Wotan Wilke Möhring) haben ihren Spaß, im Gegensatz zu Bianca (Jella Haase). Bildrechte: Constantin Film Verleih GmbH/Lucia Faraig

Fast nur in einem Raum inszeniert Bora Dağtekin ("Fack ju Göhte") dieses Komödien-Remake mit schnellen, witzigen Dialogen und Darstellern, die sichtlich Spaß haben am doppelten Spiel, am Verstecken, am Lavieren, an den auserlesenden Peinlichkeiten. Nur gegen Ende scheinen die Figuren wie aus der Zeit gefallen, denn warum etwa Homosexualität in einer solchen, erwachsenen Runde zum Riesen-Skandalthema werden sollte, ist im Jahr 2019 nicht ganz nachvollziehbar. Doch insgesamt bietet "Das perfekte Geheimnis" gute, temporeiche Unterhaltung und vielleicht sogar eine Anregung zum Nachahmen auf der nächsten langweiligen Party.