Über manche Bücher spricht es sich schwerer als über andere. Weil sie von so desaströsen persönlichen Erlebnissen handeln, die in keinen fiktionalen Mantel gekleidet werden und es deshalb fast unmöglich machen, die Lektüre bis zum Ende durchzuhalten. Der 1963 geborene Journalist und Romancier Philippe Lançon hat ein solches aufwühlendes, kaum zu ertragendes Buch geschrieben. Dass er es überhaupt noch schreiben konnte, verdankt sich Fügungen des Schicksals, die man – wäre das Wort nicht so banal – als glücklich bezeichnen könnte.

Nach dem Anschlag herrschte eine große Anteilnahme. Bildrechte: imago/PanoramiC

Lançon hat für sein Buch, das nirgends wie eine selbsttherapeutische Übung wirkt, eine kluge Komposition gefunden und wohlweislich darauf verzichtet, mit dem Naheliegendsten zu beginnen. Erst das nach siebzig Seiten einsetzende vierte Kapitel trägt die Überschrift "Das Attentat" und schildert in eindringlicher Lakonie, was in den Redaktionsräumen an jenem Januarmorgen geschah. Davor beschreibt Lançon den unbeschwerten Vorabend, den er mit Freunden verbrachte, den Besuch einer Shakespeare-Aufführung, die Vorfreude auf einen gerade gewährten Dozenturaufenthalt in Princeton.