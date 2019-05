Zeitliche Einordnung

1962 war Hacks Geschichte eine Reaktion auf den Kalten Krieg und den Mauerbau. Gleichzeitig änderte sich um 1960 die Medienlandschaft in der DDR radikal: Das Fernsehen setzte sich als Massenmedium durch, die Zahl der Theaterbesucher dagegen sank. "Der Frieden" kam denn auch in einer neuen, an Fernsehunterhaltung erinnernden Ästhetik daher: Kurze und kurzweilige Szenen wurden kombiniert mit Musik einer Jazzkapelle.

Die Inszenierung in Freiberg dagegen greift dieses Thema einer neuen Ästhetik (etwa mit neuen Medien) nicht auf, sondern serviert den Stoff klassisch: etwa was die Kostüme angeht, die sich sehr am Original orientieren. Ab und an, etwa wenn der Waffenhändler den Spielzeugpanzer auspackt, weil er gerade davon spricht, wirkt dies auf mich zu sehr illustriert.

Schauspieler glänzen

Die Grundsatzentscheidung, auch von der Regie her auf das Wort und den Text zu setzen, ist goldrichtig und angemessen. In diesem kleinen, sehr gut klingenden Theater, wo die Schauspieler auch leise sprechen können und gut verstanden werden, entsteht so wirklich gekonnt umgesetztes Sprech-Liebhabertheater.



Die Texte von Peter Hacks sind bekanntermaßen genial und haben viel Witz. Unterm Strich ist dies also eine sehenswerte Inszenierung. Für mich gab es nur einen Wermutstropfen: Leider kam die Musik vom Band, offenkundig eine Geldfrage, denn das Orchester des Theaters hat die Musik hier eingespielt.