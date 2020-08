Es ist eine besonders heilige, besonders aufgeladene Zeit in der Ewigen Stadt: ein neuer Papst wird gewählt. Zur Berichterstattung reist der junge, smarte und ungläubige Starreporter Gregory (Callum Turner) nach Rom, wo er sich umgehend in die wunderbare Maria (Matilda de Angelis) verliebt. Die ist allerdings fest entschlossen, als Braut Jesu demnächst in ein Kloster zu gehen.

Eine Liebeserklärung an Rom Bildrechte: Warner Bros

Was nun in dieser charmanten, philosophischen Komödie von Jan Schomburg ("Über uns das All") beginnt, ist nichts Geringeres als ein Wettstreit zwischen irdischer und himmlischer Liebe, in dem Gott eindeutig die besseren Karten hat, denn er kann durch die Macht des scheinbaren Zufalls eingreifen. Das ergibt eine Fülle witziger Vorfälle, die den Liebenden ständig in die Quere kommen, wobei es Schomburg gelingt, bei aller Heiterkeit die sehr berechtigten Fragen junger Menschen nach dem richtigen Lebensweg durchaus ernst zu nehmen. Und sein Film ist eine einzige Liebeserklärung an die geschichtstrunkene Stadt Rom, in der schlichtweg alles möglich erscheint.