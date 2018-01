Die DDR-Eislauflegende Christine Errath spielt sich selbst. Bildrechte: Lichtblick Media/Hardy Spitz

Ihre verbitterte Heldin, die Ärztin Annebärbel (herrlich in ihrer abgebrühten Unfreundlichkeit: Ulrike Krumbiegel) wird vom Mann verlassen und von der Mutter (DEFA-Star Annekatrin Bürger) gegängelt. Da entschließt sich die fast 60-Jährige zu einem überraschenden Schritt. Sie nimmt ihr Eislauftraining, das sie als Kind erfolglos abbrach, wieder auf. Dabei trifft sie auf die reale DDR-Eislauflegende Christine Errath. Während Annebärbel ihre unbeholfenen Bahnen über das Eis zieht, schmilzt die Kälte in ihrem Herzen dahin, sie wird offener und ist sogar in der Lage, Menschen an ihrer Seite wahrzunehmen.



"Die Anfängerin" meint also nicht nur den sportlichen Neubeginn, sondern berichtet mit ansteckender Sympathie vom Start in ein neues, freundlicheres Leben, für den es hoffentlich nie zu spät ist.