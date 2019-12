Ein dummer Satz verändert ein ganzes Leben: Der erfolgreiche Schwimmer Matthias Le Goff (Nicolas Gob), Weltmeister und Olympiasieger, lässt sich bei einem TV-Interview zu einem schwulenfeindlichen Spruch hinreißen und löst einen Skandal aus. Die Strafe seines Verbandes folgt auf dem Fuße: Er muss ein schwules Wasserball-Team trainieren, die "Glitzernden Garnelen", die es übrigens wirklich gibt. Die Truppe soll mit seiner Hilfe für die Gay Games in Kroatien fit gemacht werden. Der sportliche Ehrgeiz und die Fähigkeiten der Männer halten sich in einem sehr engen Rahmen, was Matthias noch mehr in den Wahnsinn treibt, als das fröhliche Gebaren seiner neuen Schützlinge. Ihnen gibt die Sportgemeinschaft Halt und Sicherheit, Medaillen zählen da weniger.