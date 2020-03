Die in Los Angeles lebende Regisseurin Haifaa Al Mansour hat 2012 mit "Das Mädchen Wadjda" Filmgeschichte geschrieben. Es war der erste von einer Frau inszenierte saudi-arabische Film und zudem der erste Spielfilm aus diesem Land überhaupt. Auch mit ihrem neuen Werk betritt sie Neuland: In Form einer Komödie erzählt sie in "Die perfekte Kandidatin" von Diskriminierung und dem zögerlichen, schweren Aufbruch von Frauen in Saudi-Arabien.