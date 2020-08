Gruppentherapie mit Hunden: Vier Gewaltstraftäter treffen in einem bunkerähnlichen Gelass auf gefährliche, unerziehbare Hunde. Angeleitet von Lu (die großartige Nadin Matthews, auch im realen Leben eine unkonventionelle Hundetrainerin) werden die jungen Männer mit der eigenen Aggressivität, aber auch mit ihrer Unsicherheit konfrontiert. Lu vermag es im souveränen Umgang mit den Hunden und den Männern mit überraschenden Fragen und Methoden, festgefügte Verhaltens- und Denkmuster zu erschüttern, die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen zu lassen.

Nadin Matthews und Ibrahim Al-Khalil in einer Filmszene. Bildrechte: Tom Trambow

Das setzt so ungeheure Energien frei, dass schließlich auch die Autoritäten der Anstalt in Wanken geraten. Connie Walthers ("12 heißt ich liebe dich") starker Film basiert auf einem Workshop und einem Theaterstück mit echten Strafgefangenen, die hier hervorragend als Filmschauspieler agieren und uns in eine geschlossenen Welt mitnehmen, die mit ihren Hierarchien, ihrer Gewalt und ihren Ängsten erstaunlich viel mit unserer zu tun hat.