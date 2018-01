Die Regisseurin Agnieszka Holland hat polnische Filmgeschichte mitgeschrieben. Sie arbeitete mit Andrzej Wajda und machte sich auch international einen Namen, etwa als eine der Regisseurinnen von "House of Cards".

In ihrem fantasievollen Film "Die Spur", der bei der Berlinale einen Silbernen Bären erhielt, erzählt sie von einer seltsamen Außenseiterin, der pensionierten Ingenieurin Janina (malerisch verschroben: die Schauspiellegende Agnieszka Mandat), die verdächtigt wird, eine Mörderin zu sein. In dem abgelegenen Dorf werden nämlich viele Jäger tot aufgefunden. Ist die hexenartige Janina, die Tiere über alles liebt, eine Rächerin der Natur?



Nach einem Roman der bekannten polnischen Autorin Olga Tokarczuk ("Der Gesang der Fledermäuse"), die auch am Drehbuch mitwirkte, entstand dieser vor Einfällen fast berstende Film, der Züge eines Krimis hat, aber das Genre mit wilder Fantastik sprengt. Hier wird eine urwüchsige Weiblichkeit gefeiert - eine bunte feministische Parabel, etwas überladen, aber erfrischend mit seiner anarchischen Kraft.