Veröffentlichen oder nicht? Katharine Graham stand als Herausgeberin der "Washington Post" 1971 vor dieser schweren Entscheidung. Sie gehörte zum Establishment, war mit hohen Politikern eng befreundet. Aber ihr wurde schrittweise klar, dass diese geheimen Papiere mit den bodenlosen Lügen der Regierung über den Vietnamkrieg an die Öffentlichkeit müssen. Wunderbar spielt Meryl Streep in Steven Spielbergs packenden Film diese zunächst zögerliche Frau in einer Männerwelt, die im Verlauf dieser Affäre über sich hinauswuchs und wahre Größe gewann.

"Die Verlegerin" ist ein bewegender, hochaktueller Appell an die Verantwortung unabhängiger Medien für die Freiheit und die Demokratie. Fast nebenbei aber erinnert der Film nicht ohne Wehmut an die Zeiten analoger Zeitungsarbeit, an die Druckerschwärze und Bleisätze, an die ratternden Maschinen, auf denen damals ungeheuer einflussreiche Blätter gedruckt wurden.