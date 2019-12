Anaïs Demoustier und Benoît Poelvoorde Bildrechte: Little Dream Pictures

Der mutmaßliche, sehr harmlos wirkende Mörder Louis (Grégoire Ludig), der auch völlig unschuldig sein könnte, kann den Irrsinn auf dieser Wache nicht fassen. Surreale Vorgänge häufen sich, ein skurriler Todesfall kommt hinzu und es werden endlose absurde Debatten über Details jener Mordnacht geführt, die in keiner Weise zielführend sind. In die Rückblenden mit den Aussagen mischen sich die Figuren aus der Gegenwartsebene und kommentieren das Geschehen. Die Aussagen werden hier noch in eine Schreibmaschine gehämmert.