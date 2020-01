In dem Pariser Vorort Montfermeil leben, in einem explosiven Gemisch, die Wütenden der Gegenwart, Deklassierte und Hoffnungslose. Stephane kommt als Polizist dort in eine Einheit für Verbrechensbekämpfung. Mit seinen Augen entdecken wir dieses Viertel, das Machtgefüge, die gesetzlose Polizei und die gewalttätigen Reaktionen der Jugendlichen. Als ein Löwenbaby aus dem Zirkus eines Clans gestohlen wird, entladen sich Spannungen zwischen den verfeindeten Gruppen.