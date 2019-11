Vielleicht haben Sie sich so wie ich auf diese Fortsetzung von "Shining", dem Horrorklassiker von Stanley Kubrick nach Steven Kings Roman gefreut. Vielleicht, weil Sie das Original bewundern oder den Hauptdarsteller Ewan McGregor so schätzen wie ich. In jedem Fall muss ich Sie vor einer großen Enttäuschung warnen, denn diese Weiterzählung ist in jeder Hinsicht gescheitert.