Die ruhige, gelassene, fließende Landschaft von der Lausitz bis zu Stettiner Haff, im Zentrum von Europa, bildet den Schauplatz des Films. Regisseur Andreas Voigt hat diese filmische Reise schon einmal gemacht. An den Film von "Grenzland – eine Reise" von 1992 knüpft er nun bewusst an. Was hat sich verändert in der Grenzregion? Die Kamera durchstreift diese Gegend, die vielschichtiger und heterogener ist als es auf den ersten Blick scheint. Filmszene "Grenzland" Bildrechte: DOK Leipzig 2020 / Grenzland / Andreas Voigt

Bewegung als zentrales Thema

Migration ist das bestimmende Thema, das durch alle Begegnungen durchscheint, ohne dass Regisseur Andreas Voigt es herausstellen muss. Es ist dieser Region eingeschrieben, in der viele Menschen Wurzeln woanders haben. Das Publikum lernt eine australische Familie kennen, die sich auf polnischem Grund an der deutsch-polnischen Grenze niedergelassen hat. Die Frau erzählt, was für eine großartige Freiheit sie in Polen genießen. Man erfährt vom Lebens eines jungen Syrers, der vor 5 Jahren nach Deutschland gekommen ist, in einer Lackiererei arbeitet und sich ein Häuschen gekauft hat, um es auszubauen. Es wird eine Frau mit griechischen Wurzeln vorgestellt, deren Großvater im griechischen Bürgerkrieg in diese Richtung geflohen ist, geblieben ist und eine Deutsche geheiratet hat. Eine von Voigts ehemaligen Protagonistinnen ist aus dem Westen zurückgekehrt und jobbt nun im Casino.

Aber es gibt auch Einheimische, beispielsweise den alten Fischer, der aber ursprünglich von der anderen Oder-Seite kommt und seit 1945 dort nicht mehr lebt. Und auch der Schäfer ist ein Einheimischer, der wirklich aus der Region stammt. "Grenzland" handelt vom Bleiben oder Gehen, noch öfter aber vom Kommen.

Warum bewegen wir uns Menschen, so lange es uns gibt? Wir bewegen uns auch ökonomischen Gründen, aus Gründen des Klimas und der Produktion letztendlich. Und wir müssen uns bewegen, weil wir durch schreckliche Ereignisse, durch Krieg zum Beispiel, oder Naturkatatsrophen, aus der Landschaft, bei wir glauben, unsere Heimat zu haben, vertrieben werden. Also das ist eine ständige Suche nach einem Ort zum Bleiben oder zum Leben. Regisseur Andreas Voigt über "Grenzland"

Regisseur Andreas Voigt 2017 bei der Verleihung des Bayerischen Filmpreis Bildrechte: dpa Der Blick auf die Landschaft ist verbunden mit den Träumen und Geschichte seiner Bewohnerinnen und Bewohner. Eine junge polnische Frau, möchte ihr bisheriges Leben aufgeben und zum Studieren nach Großbrittanien zu gehen. Sie hat etwas Exemplarisches, was verdeutlicht, warum es die jungen Menschen aus dieser Gegend treibt.

Es ist ja eine strukturschwache Gegend, […] die Alten sterben und die jungen gehen weg und es kommen Pioniere in die Gegend, die sozusagen auch was bewegen. […] Diese junge Frau [...] sieht einerseits diese Chance, vor dem Brexit noch rüberzukommen und ihr Informatikstudium zu beginnen, und das andere, das formuliert sie auch ganz deutlich mit jugendlicher Kraft und Erwartung und Hoffnung, dass sie sagt, ich habe das Gefühl, das was hier passiert, [...] das möchte ich mir von meiner polnischen Regierung nicht vorschreiben lassen. Regsisseur Andreas Voigt über "Grenzland"

Quintessenz des Lebens

"Wissen Sie, was fehlt? Etwas, auf das ich mich freuen kann." Das sagt ein älterer, arbeitsloser Mann in Hoyerswerder, den der Regisseur Andreas Voigt auf seiner "Grenzland"-Reise links und rechts der Oder auf einer Parkbank anspricht. Vor ihnen sackt eine weiterer Plattenbau in sich zusammen. Es klingt wie die Quintessenz eines Lebens: Von einem, der blieb und nicht fortging – immer der Arbeit nach.